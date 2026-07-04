Reportan nuevo incidente de ciberseguridad en Chile: Ministerio de Transportes entre los afectados / Curly_photo

Un nuevo hackeo a la infraestructura gubernamental fue informado durante la noche de este sábado 4 de julio, lo que dejó en evidencia una vulnerabilidad en los sistemas de uno de los ministerios de nuestro país.

Según reportó el portal especializado Vecert Analyzer, la entidad afectada es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). El sitio catalogó el hecho como una “alerta de ciberinteligencia”.

De acuerdo a lo señalado a través de su cuenta de X, desde Vecert explicaron que se detectó esta alerta luego de estar realizando un monitoreo pasivo en foros clandestinos para “la divulgación de brechas de ciberseguridad”.

El ataque se le habría atribuido al grupo Antigiles Team, donde uno de sus integrantes afirmó haber comprometido a la infraestructura del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y haber robado una base de datos que contiene información sobre más de 100.000 usuarios y funcionarios.

Según indicaron desde Vecert Analyzer, los datos contendrían direcciones residenciales vinculadas a municipalidades chilenas, números telefónicos, direcciones de correos electrónicos personales, sueldos y registros explícitos de las contribuciones de pensiones y seguros de salud de los empleados.