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Vecinos de Til Til se manifestaron: Cierran el único retén de Rungue por plaga de termitas

El recinto será trasladado lo que dejaría al sector sin presencia policial permanente y con el cuartel más cercano a unos 30 kilómetros.

Verónica Villalobos

Vecinos de Til Til se manifestaron: Cierran el único retén de Rungue por plaga de termitas

Vecinos de Rungue, en la comuna de Tiltil, manifestaron su preocupación por el cierre del único retén de Carabineros del sector, luego de que la institución decidiera trasladar sus operaciones debido a una plaga de termitas que afecta al inmueble.

La comunidad aseguró que fueron los propios funcionarios quienes les informaron que debían abandonar las dependencias. De concretarse el traslado, Rungue quedará sin presencia policial permanente y el retén más cercano estará a cerca de 30 kilómetros.

El alcalde de Tiltil, César Mena, cuestionó que el municipio no fuera informado oficialmente sobre la medida. “Nunca hubo un trabajo conjunto ni una comunicación formal. Para nosotros no corresponde disminuir la seguridad cuando las políticas públicas apuntan justamente a fortalecerla”, afirmó.

El jefe comunal agregó que solicitará una reunión con las autoridades para buscar una solución y aseguró que el municipio está dispuesto a destinar recursos para reparar el cuartel y evitar el cierre del único retén que presta servicio a la localidad.

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