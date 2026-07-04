“Su gran herencia es la sencillez y el amor por el otro”: familia de Fernando Kliche realiza emotiva despedida al actor

Este sábado, se realizó el velorio del reconocido actor chileno-uruguayo, Fernando Kliche, quien lamentablemente falleció el pasado viernes 3 de julio a los 71 años tras enfrentar un agresivo cáncer.

Su exesposa y madre de su sexto hijo, Francisca Reiss, conversó con la prensa que llegó hasta la Parroquia Jesús Nazareno de la comuna de Providencia donde se llevó a cabo el velorio del conocido actor.

“En este período, cuando se enfermó, el acto de amor de mi hijo (Nicolás) fue que se vino a cuidarlo; fue un acto heroico, realmente”, expresó.

Luego, la también actriz, recordó y destacó los atributos que caracterizaban a Fernando Kliche.

“Yo creo que su gran herencia es la sencillez, la entrega, el amor por el otro y la cantidad de gente que lo quiere”, dijo.

“Es el papá de mi hijo. Siento mucho dolor y espero que se vaya en paz. Cuando me decían, ‘¿por qué te casaste con él?’, respondía porque quiero tener un hijo lindo, en todo sentido“, recordó entre risas.