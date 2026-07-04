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Partidos del fútbol chileno hoy 4 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla cinco juegos de la Copa Chile y otros tres de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 4 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

Partidos del fútbol chileno hoy 4 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Hoy, sábado 4 de julio, el fútbol chileno reanuda este fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Cinco encuentros darán inicio a la quinta fecha de la Copa Chile 2026 y otros tres comenzarán la jornada 13 de la Segunda División.

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La programación del fútbol chileno hoy 4 de julio comenzará a las 15:00 horas, con dos choques en paralelo sin TV. Uno será en el Municipal de San Felipe, donde Unión San Felipe recibirá a Unión La Calera. Franco Jiménez será el juez del compromiso.

En simultáneo, en el Municipal de San Bernardo, Magallanes enfrentará a Palestino, con arbitraje de Reinerio Alvarado.

Luego, a las 16:00 horas, en el Lucio Fariña, donde San Luis de Quillota se medirá con Everton. Matías Assadi será el juez del compromiso, que no tendrá TV.

Desde las 18:00 horas, Deportes Iquique jugará ante Coquimbo Unido en el Tierra de Campeones, juego que tendrá como árbitro a José Cabero y será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad vendrá a las 20:30 horas, en el Claro Arena, donde Universidad Católica recibirá a Deportes Copiapó. Rodrigo Carvajal será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del balompié nacional tendrá acción con dos partidos en simultáneo desde las 16:00 horas.

Uno será en el Estadio Diaguita, donde Provincial Ovalle chocará con Atlético Colina, con arbitraje de XXXX XXXX.

El otro tendrá a Provincial Osorno contra General Velásquez en el estadio Rubén Marcos. XXXX XXX será el juez.

Por último, a contar de las 17:00 horas, Deportes Rengo jugará ante Santiago Morning en el Municipal de Rengo, con arbitraje de XXXX XXX. Ninguno de estos compromisos tiene señal de TV.

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