CMF aplica sanciones a seis clubes del fútbol chileno: multas millonarias y censura / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este viernes que sancionó a seis clubes del fútbol chileno por incumplir sus deberes de información continua, al no haber remitido dentro del plazo establecido la información financiera periódica exigida por el organismo.

Los castigos responden a la Norma de Carácter General N° 201, que establece que las Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP) deben remitir a la CMF su Memoria Anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio.

La misma normativa dispone que la información financiera trimestral debe presentarse dentro de un plazo máximo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre.

De acuerdo con la Resolución Exenta N° 6.782 de la CMF, las entidades sancionadas fueron Trasandino, Lilas (San Antonio Unido), San Marcos de Arica, Barnechea, Deportes Temuco y Audax Italiano. Los castigos van desde multas económicas en UF hasta una censura, dependiendo de cada caso.

Los clubes sancionados por la CMF

Trasandino S.A.D.P.: Censura

Censura Lilas S.A.D.P.: Multa de 180 UF

Multa de 180 UF Club Deportivo San Marcos de Arica S.A.D.P. : Multa de 60 UF

: Multa de 60 UF Club Deportivo Barnechea S.A.D.P: Multa de 120 UF

Multa de 120 UF Club Deportes Temuco S.A.D.P.: Multa de 120 UF

Multa de 120 UF Audax Italiano La Florida S.A.D.P.: Multa de 60 UF