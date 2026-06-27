Se enciende la polémica en la F1: George Russell hace la pole en Austria con bandera amarilla y se impone sobre los Ferrari

Este sábado por la tarde en Europa, se corrió la clasificación del Gran Premio de Austria, octava jornada de la temporada 2026 de la Fórmula 1, instancia donde tras la qualy 3, se encendió la polémica total.

Esto porque cuando Charles Leclerc se quedaba con la primera posición para la carrera de este domingo, acompañado por Lewis Hamilton, ambos de Ferrari, George Russell de Mercedes venía por detrás literalmente ‘volando’ para buscar superar el tiempo.

El problema fue que, delante de él, Max Verstappen de Red Bull perdió el control de su coche chocando contra las barreras de contención, provocando así la aparición de la bandera amarilla, lo que implica que todos detrás debían disminuir la velocidad.

Aquello no fue tomado en cuenta por el piloto británico de Mercedes quien, finalmente, superó el tiempo de Leclerc y, ante la confirmación de FIA de que no habría investigación sobre el hecho, se terminó quedando con la posición de privilegio para la carrera de este domingo.

Así las cosas, Russell saldrá en el Red Bull Ring en la primera posición, acompañado por Leclerc de Ferrari. En la fila de atrás estará Lewis Hamilton y el líder del Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli de Mercedes.