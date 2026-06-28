George Russell resiste la presión y se queda con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Este domingo por la tarde, la hegemonía de Mercedes en la temporada 2026 de la Fórmula 1 retomó en Austria. Pese a los intentos de Lewis Hamilton, e incluso de un resucitado Max Verstappen, los alemanes se impusieron gracias a la soberbia actuación de George Russell.

El piloto británico, que el pasado sábado se había quedado con una polémica pole, salió disparado apenas se apagaron las luces rojas y, salvo los cambios de posiciones por entrar a pits, nunca más soltó la primera posición. Detrás de él cerró una gran carrera el “local” Max Verstappen con su Red Bull.

Tercero remató un Kimi Antonelli que, de haber tenido un pelo más de suerte, podía haber peleado mano a mano con su compañero de equipo la primera posición. Pese al resultado, el italiano sigue liderando el Mundial de Pilotos.

Las primeras 10 posiciones fueron cerradas por Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull9, Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).

El Mundial de Pilotos sigue liderando por Antonelli ahora con 171 puntos, seguido por su compañero de equipo que completó 131 unidades. Tercero es Hamilton con 125 pts.

El Campeonato de Constructores sigue masacrado por Mercedes que, de 8 carreras, ha ganado 7 gracias a las 5 de Antonelli y las 2 de Russell. Ferrari y McLaren les siguen de lejos.