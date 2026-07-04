“Escribí esta canción para ti, mi bebé”: el emotivo video que compartió una conocida cantante chilena que ya es viral

Un emotivo video conmocionó las redes sociales luego de que la conocida cantante nacional, Christell Rodríguez, compartiera un íntimo recuerdo a través de su cuenta de Instagram.

El registro muestra el día en que la cantante descubrió que se convertiría en madre y cómo le dio la noticia a su esposo, Robertto Parra.

“Y ahora quedan pocas semanas para conocerte. Por eso escribí esta canción para ti, mi bebé”, escribió Christell junto a la publicación.

Además del video, la cantante de 28 años compartió una nueva canción que escribió especialmente para celebrar la llegada de su primer hijo. El tema llevará por nombre “Antes de llegar” y se estrenará el próximo jueves 9 de julio.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo para Christell y Roberto, quienes atraviesan las últimas semanas de embarazo.

“Lindos, que sean muy felices con su bebito”; “Se me vino a la mente cuando eras una niñita y ahora ya estás formando tu linda familia”; y “No es la canción completa y ya me emocioné”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.