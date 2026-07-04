;

VIDEO. “Escribí esta canción para ti, mi bebé”: el emotivo video que compartió una conocida cantante chilena que ya es viral

Christell emocionó a las redes sociales al compartir un íntimo recuerdo a días de dar a luz a su primer hijo.

Nicolás Lara Córdova

“Escribí esta canción para ti, mi bebé”: el emotivo video que compartió una conocida cantante chilena que ya es viral

Un emotivo video conmocionó las redes sociales luego de que la conocida cantante nacional, Christell Rodríguez, compartiera un íntimo recuerdo a través de su cuenta de Instagram.

El registro muestra el día en que la cantante descubrió que se convertiría en madre y cómo le dio la noticia a su esposo, Robertto Parra.

Revisa también:

ADN

“Y ahora quedan pocas semanas para conocerte. Por eso escribí esta canción para ti, mi bebé”, escribió Christell junto a la publicación.

Además del video, la cantante de 28 años compartió una nueva canción que escribió especialmente para celebrar la llegada de su primer hijo. El tema llevará por nombre “Antes de llegar” y se estrenará el próximo jueves 9 de julio.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo para Christell y Roberto, quienes atraviesan las últimas semanas de embarazo.

“Lindos, que sean muy felices con su bebito”; “Se me vino a la mente cuando eras una niñita y ahora ya estás formando tu linda familia”; y “No es la canción completa y ya me emocioné”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad