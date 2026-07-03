Un incendio de gran magnitud afecta la tarde de este viernes a un local comercial ubicado en la intersección de Abate Molina con la Alameda, en la comuna de Santiago, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y generó importantes alteraciones al tránsito en el sector.

Debido a la intensidad del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró una segunda alarma de incendio, movilizando voluntarios y carros de 13 compañías para evitar la propagación de las llamas.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 13 Compañías ante 2ª Alarma de #Incendio que afecta local comercial en Abate Molina y Av. Libertador Bernardo O'Higgins, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs@Muni_Stgo pic.twitter.com/CpG3QBbgp4 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) July 3, 2026

Producto de la emergencia, TransporteInforma informó que el tránsito por la Alameda en dirección al oriente fue desviado completamente. Los buses de Red Metropolitana de Movilidad están siendo redirigidos por Toro Mazote y avenida Padre Alberto Hurtado hacia el sur, mientras que los vehículos particulares deben utilizar Exposición como vía alternativa.

Las autoridades advirtieron además una alta congestión en el sector y recomendaron evitar la zona.

Actualización (17:07). Tránsito de Alameda al oriente es desviado en su totalidad por Toro Mazote y Av. Padre Alberto Hurtado al sur para servicios @Red_Movilidad y por Exposición para vehículos particulares, debido a voraz incendio que afecta a local comercial en Alameda/Abate… https://t.co/SgtjkxEXwk pic.twitter.com/jjjWct2a4m — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 3, 2026

El siniestro se registra frente a la discoteca Blondie y mantiene trabajando a equipos de emergencia en el lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio, mientras continúan las labores de Bomberos para controlar el fuego.