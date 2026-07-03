VIDEO. Incendio de gran magnitud en la Alameda obliga a desviar el tránsito: Bomberos declara segunda alarma
El fuego afecta un local comercial frente a Blondie y moviliza a 13 compañías de Bomberos en Santiago.
Un incendio de gran magnitud afecta la tarde de este viernes a un local comercial ubicado en la intersección de Abate Molina con la Alameda, en la comuna de Santiago, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y generó importantes alteraciones al tránsito en el sector.
Debido a la intensidad del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró una segunda alarma de incendio, movilizando voluntarios y carros de 13 compañías para evitar la propagación de las llamas.
Producto de la emergencia, TransporteInforma informó que el tránsito por la Alameda en dirección al oriente fue desviado completamente. Los buses de Red Metropolitana de Movilidad están siendo redirigidos por Toro Mazote y avenida Padre Alberto Hurtado hacia el sur, mientras que los vehículos particulares deben utilizar Exposición como vía alternativa.
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Las autoridades advirtieron además una alta congestión en el sector y recomendaron evitar la zona.
El siniestro se registra frente a la discoteca Blondie y mantiene trabajando a equipos de emergencia en el lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio, mientras continúan las labores de Bomberos para controlar el fuego.
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