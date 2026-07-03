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Tras ser detenido: miembro del Torneo de Cell sufre duro golpe judicial por desubicadas amenazas a una autoridad

Mauricio Castillo Guerra, conocido como Potro Winner, no lo ha pasado bien durante los últimos días.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Leonardo Rubilar

Mauricio Castillo Guerra, conocido en redes sociales como Potro Winner y vinculado al llamado Torneo de Cell, quedó con arresto domiciliario total tras ser detenido por amenazas contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

La medida cautelar fue decretada luego de su formalización, en el marco de una investigación que tendrá un plazo de 90 días. Además, el imputado quedó con prohibición de acercarse al diplomático y a la embajada estadounidense.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Castillo fue detenido el miércoles 1 de julio en la comuna de Lo Barnechea, luego de diligencias vinculadas a amenazas que habrían sido realizadas y difundidas a través de redes sociales.

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Durante el procedimiento, se habría encontrado un arma de fogueo, drogas y un dispositivo electrónico que lo vincularía con los mensajes investigados.

Según se informó, el contenido que motivó la denuncia incluía llamados en los que el imputado aseguraba que la esposa del embajador estaba muerta junto a él. Esos registros, además, habrían sido publicados en plataformas como TikTok e Instagram.

Tras la audiencia, Castillo negó haber amenazado directamente a la autoridad. “No he amenazado a nadie, dije cosas que no eran verdad”, señaló al ser consultado por T13.

En la misma línea, sostuvo que suele realizar este tipo de llamados como parte de sus contenidos en redes sociales. “Es para hacer más contenido, porque si lo hago en forma seria nadie me va a ver. Simplemente para eso. Para tener más visitas, lo reconozco”, afirmó.

Pese a la gravedad del caso, el tribunal no prohibió que siga utilizando las plataformas digitales. Sin embargo, mientras se desarrolla la investigación, deberá cumplir arresto domiciliario total y mantenerse alejado tanto del embajador como de la sede diplomática.

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