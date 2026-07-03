Nuevo antecedente se suma a la polémica por BTS en Chile: DG Medios prometió “plan de mitigación” para usar Estadio Nacional

La polémica por los conciertos de BTS en Chile sumó un nuevo antecedente, luego de conocerse un registro de la plataforma de Ley de Lobby que da cuenta de una reunión entre la productora DG Medios y el Ministerio del Deporte, en la que la empresa se comprometió a presentar un “plan de mitigación para la realización de posibles conciertos” en el Estadio Nacional.

Según el registro oficial, la audiencia se realizó el 27 de marzo de 2026, apenas días antes del inicio de la venta de entradas para los espectáculos de la banda surcoreana.

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El encuentro, que se extendió por 65 minutos, reunió a la ministra del Deporte, Natalia Duco, y al fundador de DG Medios, Carlos Geniso, para abordar la disponibilidad del principal recinto deportivo del país para eventos masivos.

En las observaciones de la reunión quedó consignado que "DG Medios presentaría un plan de mitigación", un antecedente que volvió a cobrar relevancia tras la decisión del Instituto Nacional de Deportes (IND) de rechazar el uso del Coliseo Central debido al impacto que tendría el escenario de 360 grados y cerca de 600 toneladas sobre la cancha.

La información ha generado nuevas interrogantes entre seguidores de BTS, considerando que la ministra Duco afirmó posteriormente que los conciertos en el Estadio Nacional “nunca estuvieron confirmados”. En redes sociales, fanáticos cuestionaron qué ocurrió con las coordinaciones previas y si el plan comprometido por la productora llegó a ser evaluado por las autoridades.

El nuevo antecedente surge mientras continúa la búsqueda de alternativas para mantener las tres presentaciones programadas para octubre. En paralelo, el Festival MUDA anunció que trasladará sus fechas al 3 y 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional, asegurando que la decisión busca facilitar la convivencia entre eventos culturales y descomprimir el conflicto.

En tanto, el Estadio Monumental también apareció como una opción, luego de que Blanco y Negro confirmara contactos con DG Medios para albergar los conciertos si finalmente el Estadio Nacional queda descartado.