Bruno Valverde, baterista de Angra, llega a Chile para protagonizar una exclusiva jornada junto a Audiomusica

Audiomusica continúa fortaleciendo su compromiso con la formación, inspiración y desarrollo de la comunidad musical con la realización que en esta oportunidad contará con la participación de Bruno Valverde, destacado baterista brasileño reconocido internacionalmente por su trabajo junto a la banda Angra y el guitarrista Kiko Loureiro.

La actividad se realizará el próximo 22 de julio en Hotel AlmaSur y reunirá a fanáticos de la batería, estudiantes y músicos, en una jornada especialmente diseñada para conocer de primera fuente la experiencia profesional de uno de los intérpretes más influyentes de la escena del rock y metal contemporáneo.

Nacido en Brasil, Bruno Valverde comenzó sus estudios de batería a los nueve años y rápidamente destacó por su talento y versatilidad. A los 15 años obtuvo el primer lugar en la competencia Odery & Modern Drummer Brasil, uno de los certámenes más importantes para bateristas en su país. Desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera internacional que lo ha llevado a compartir escenarios con destacados artistas y proyectos musicales de alcance global.

Desde 2014 forma parte de Angra, una de las bandas más influyentes del power metal mundial, agrupación con la que ha participado en extensas giras internacionales y en la grabación de álbumes como Secret Garden, Ømni y Cycles of Pain. Su trabajo lo ha llevado a presentarse en escenarios de referencia como Rock in Rio, Wacken Open Air, Hellfest y numerosos festivales alrededor del mundo.

Además de su trabajo con Angra, Valverde ha colaborado estrechamente con Kiko Loureiro, histórico guitarrista de Angra y exintegrante de Megadeth, participando en giras y proyectos instrumentales de alto nivel técnico y artístico. También ha trabajado junto a artistas como Richie Kotzen, Adrian Smith y miembros de proyectos internacionales ligados al rock y metal progresivo.

La visita de Bruno Valverde a Chile representa una oportunidad excepcional para quienes buscan perfeccionar sus conocimientos, conocer metodologías de estudio, profundizar en conceptos de interpretación, técnica y musicalidad, además de escuchar experiencias reales sobre el desarrollo de una carrera profesional en la industria musical internacional.

Audiomusica continúa generando espacios de encuentro entre artistas de trayectoria mundial y la comunidad musical local, acercando experiencias formativas que inspiran a nuevas generaciones de músicos y fortalecen el crecimiento de la escena nacional.

Venta de entradas en Portal Tickets pinchando acá.