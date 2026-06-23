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Paula Pavic tuvo que cumplir una exigencia de Marcelo Ríos en audiencia: así reaccionó el extenista

Marcelo Ríos demandó a su exesposa por injurias graves luego de unas declaraciones que entregó en televisión.

Nicolás Lara Córdova

Paula Pavic tuvo que cumplir una exigencia de Marcelo Ríos en audiencia: así reaccionó el extenista

Este martes, Marcelo Ríos y Paula Pavic debieron presentarse en el Centro de Justicia de Santiago, luego de que el extenista interpusiera una demanda en contra de la participante de Vecinos al límite.

Ríos demandó a su exesposa por injurias graves, tras declaraciones de Pavic en las que señaló que él la estaba “asfixiando económicamente”.

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Durante su llegada al Centro de Justicia, Paula Pavic habló sobre su relación con Camilo Huerta y además exhibió un anillo en su mano izquierda.

“Tener las patitas de alguien ahí al lado ayuda mucho más; él es mi osito de peluche todos los días”, comentó.

Asimismo, Pavic comparó a Camilo Huerta con Marcelo Ríos, señalando que con el entrenador personal se siente “mucho más cuidada, valorada, entendida y hasta más en libertad”.

“Vi que la Paula estaba hablando mucho fuera de la sala...”

Según informó Cecilia Gutiérrez en el programa Hay que decirlo, Marcelo Ríos sí habría obtenido lo que buscaba: las disculpas de Paula Pavic.

“Me llamó y me dijo: ‘¿Tú sabes lo que pasó en la audiencia?’. Yo le dije que no, y me respondió: ‘Yo vi que la Paula estaba hablando mucho fuera de la sala, pero parece que no contó lo que pasó dentro de la audiencia’”, comenzó relatando la periodista.

“La Paula le tuvo que ofrecer disculpas a Marcelo. No fueron disculpas públicas ni las hizo a través de los medios; fue solo frente al magistrado”, agregó.

Gutiérrez explicó que la situación fue distinta a la de Jordi Castell, quien sí pidió disculpas públicamente y en televisión.

“Me dijo que es diferente a lo de Jordi Castell, quien pidió disculpas de manera pública y en un medio televisivo. En esta oportunidad, en cambio, fue solo en privado. Ella tuvo que ofrecer disculpas frente al magistrado y esto da por cerrado el proceso”, concluyó.

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