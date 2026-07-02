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“Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura... Asumo por completo mi responsabilidad”

Federico Valverde subió una publicación en sus redes sociales disculpándose por el fracaso de la selección uruguaya en el Mundial 2026.

Lucas San Martín

(Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images)

(Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Uruguay terminó su participación en el Mundial 2026 de la peor manera posible. Los charrúas no mostraron un buen rendimiento en la fase de grupos y finalizaron con varias polémicas con su entrenador, Marcelo Bielsa.

Después de casi una semana de la eliminación ante España, el capitán del equipo, Federico Valverde subió una publicación en sus redes sociales donde se desahogó y se disculpó con los hinchas.

Recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada”, así comienza el mensaje del volante del Real Madrid.

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Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó”, agrega.

Posible retiro de la selección uruguaya

Después, Valverde se disculpó con todos los fanáticos uruguayos que esperaban una gran participación de su selección en la Copa del Mundo. Además, señaló que seguirá defendiendo la camiseta charrúa pese a este gran fracaso.

“Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes”, aafirma.

Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida... No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto”, cierra.

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