“Él tenía una sonrisa para toda la gente”: el emotivo adiós de la televisión chilena a Fernando Kliche

Este viernes por la mañana se informó la sensible partida del actor chileno-uruguayo Fernando Kliche, quien falleció a los 71 años tras enfrentar un agresivo cáncer.

En la más reciente emisión de Hay que decirlo, el programa de Canal 13 se contactó con distintos actores y figuras de la televisión chilena para recordar al fallecido intérprete.

En primera instancia, el panel del programa de espectáculos conversó con José Alfredo Fuentes, quien coincidió con Fernando Kliche en diversos proyectos televisivos.

“Él estaba siempre alegre, contento y preocupado por los demás. Te preguntaba cómo estabas, si tenías alguna dificultad. Daban ganas de contarle todas las cosas que uno guarda para sí mismo, porque él te daba la confianza”, comentó.

“Él tenía una sonrisa para toda la gente que trabajaba en el canal. Con Fernando no era solo saludarse, era estrecharse en un abrazo porque uno se sentía acogido. Todo lo que se ha dicho es absolutamente cierto”, agregó.

“Era capaz de darse cuenta de lo que le pasaba a la gente a su alrededor”

Otra de las entrevistadas fue la actriz Ana María Gazmuri, quien trabajó junto a Fernando Kliche en Teatro en Chilevisión.

“Estamos conmovidos por esta pérdida. Él era nuestro galán por excelencia. Además de ser un tremendo actor, era una tremenda persona, un tremendo ser humano, un compañero leal y cariñoso”, expresó.

“En mi primera película tuve el gusto de trabajar con él. Para mí fue un apoyo, con una incondicionalidad y una capacidad de guía que nunca voy a dejar de reconocer”, añadió.

Además, Gazmuri destacó una de las cualidades más recordadas del actor.

“Fernando tenía esta cualidad de caballero antiguo, de ser gentil y de saludar a todo el mundo. Su amabilidad era natural; era muy observador y era capaz de darse cuenta de lo que le pasaba a la gente a su alrededor. Siempre encontraba la palabra justa y una palmadita en la espalda”, indicó.

“Fernandito tenía un atractivo y una capacidad de seducción increíble”

Finalmente, Hay que decirlo también conversó con la actriz Cristina Tocco, quien compartió elenco con Fernando Kliche en producciones como Marrón Glacé.

“Es una partida dolorosa porque fue inesperada y nos tomó por sorpresa. Tenía un gran sentido del humor, siempre era buena onda. Nunca se quejaba y, si lo hacía, era en un código muy rioplatense”, recordó.

Tocco también rememoró el carisma que caracterizaba al actor.

“Él tenía todo, era muy guapo. Tuvo una novia muy famosa: estuvo con Cecilia Roth, antes de que fuera pareja de Fito Páez. Es una de sus conquistas (ríe), que fueron muchas. Evidentemente, Fernandito tenía un atractivo y una capacidad de seducción increíble”, cerró.