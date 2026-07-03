Luego de dar el gran golpe ante Alemania y clasificar a los octavos de final del Mundial 2026, Paraguay ahora va por otro milagro, ya que tendrá que enfrentar a la todopoderosa Francia en la ronda de los 16 mejores.

Gustavo Alfaro, entrenador de la albirroja, ya tiene su mirada puesta en el seleccionado europeo y en una nueva conferencia de prensa llena de refranes y frases, comparó al conjunto de dirigido por Didier Deschamps con las tormentas que vivió en su infancia.

“Yo soy un hombre de campo. Cuando nosotros en Rafaela veíamos una tormenta eléctrica, teníamos que resguardarnos donde fuera. No había pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos, que salen de cualquier parte, van dirigidos adentro del arco. Entonces sabemos que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos”, afirmó el seleccionador argentino.

"FRANCIA ES UNA TORMENTA ELÉCTRICA" ⛈️



✍️ Gustavo Alfaro



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“El de mañana no es un partido más: es un partido de un Mundial, de octavos de final, contra el número uno del mundo. Les tocó cruzarse con nosotros y vamos a tratar de hacerles la vida lo más difícil que podamos”, agregó Alfaro.

"FRANCIA ES LA NÚMERO UNO DEL MUNDO... LES TOCÓ CRUZARNOS CON NOSOTROS", Alfaro sobre el seleccionado francés



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Paraguay y Francia se verán las caras por los octavos de final de la Copa del Mundo este sábado 4 de julio a las 17:00 horas de Chile, en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia.