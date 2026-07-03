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VIDEO. “Estamos encabronados”: FIFA toma una decisión final con el horario del México-Inglaterra tras fuertes quejas

El duelo por los octavos de final del Mundial 2026 había sido adelantado seis horas, lo que desató la furia de ambas delegaciones ante el ente organizador.

Javier Catalán

Getty Images

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Uno de los partidos más interesantes que tendrá la ronda de octavos de final del Mundial 2026 será el México versus Inglaterra que se jugará en el Estadio Azteca el domingo 5 de julio, duelo que ha estado en el centro de la polémica por una eventual reprogramación del mismo debido a una alerta de tormenta.

Según diversas fuentes desde Norteamérica, en un principio, la FIFA había decidido adelantar el duelo de las 18:00 horas de México (20:00 de Chile), a las 12:00 (14:00 de Chile) para evitar suspensiones con el partido en juego, lo cual no gustó nada a las selecciones involucradas.

Quien hizo público rápidamente su malestar fue Javier Aguirre, entrenador de México, quien en conversación con Radio Fórmula, expresó con fuertes palabras su disgusto por el cambio de horario.

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Nos cae como una patada en el estómago, porque cambias todo el plan. Todo el trabajo no es que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. No me gusta nada, ni a mi ni a mis jugadores, pero evidentemente acataremos lo que diga FIFA”, afirmó el DT de la “Tri”.

“La recuperación es clave, y no voy a decir quiénes, pero tengo dos jugadores tocados, y esas 6 horas me caerían bien. Parece una tontería, pero no lo es, los médicos están trabajando para recuperarlos a las 6 PM, no a las 12 PM, entonces los tengo que quitar del equipo titular... A mí nadie me consultó, estoy bastante encabronado“, cerró el seleccionador.

Las quejas funcionaron y la FIFA da marcha atrás

Tras horas de incertidumbre, finalmente el ente organizador decidió mantener el horario estipulado desde un principio. Según informan desde Norteamérica, la decisión habría sido tomada debido a las fuertes quejas de ambas delegaciones por el adelantamiento del duelo.

Entonces, el duelo entre México e Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca a las 18:00 horas de México (20:00 de Chile), pese a las alertas meteorológicas emitidas.

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