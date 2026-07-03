Revelan el especial apoyo que tiene Manuel Monsalve mientras espera el juicio oral: “Una gran compañera”

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, permanece bajo arresto domiciliario total en Viña del Mar mientras espera el juicio oral por la denuncia de violación y abuso sexual en su contra.

Según publicó BioBio Chile, desde que dejó el anexo penitenciario Capitán Yáber en mayo de 2025, Monsalve retomó la convivencia con su esposa, quien incluso habría dejado Concepción para acompañarlo durante el proceso.

“Ha sido una gran compañera”, aseguró una fuente cercana al exsubsecretario. Además, señalaron que ha recibido visitas de amigos, excolaboradores y dirigentes del Partido Socialista.

Respecto a su estado de ánimo, personas de su entorno afirman que enfrenta esta etapa con mayor tranquilidad y confianza en su defensa. “Está más tranquilo que el año pasado, más convencido de que el resultado del juicio será a su favor”, comentó una de las fuentes.

Mientras espera el inicio del juicio, Monsalve dedica parte de su tiempo a revisar el expediente de la causa, estudiar el sumario administrativo iniciado por el Gobierno y sostener reuniones telemáticas con su abogado, Víctor Providel.

La investigación se encuentra en su etapa final, luego de que la justicia autorizara una ampliación de 60 días para completar diligencias pendientes antes de la presentación de las acusaciones y el inicio del juicio oral.