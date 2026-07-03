Fracasó en el Mundial 2026, el presidente de su país lo tildó de “incompetente” y se fugó a Estados Unidos / YURI CORTEZ

En medio de la serie de entrenadores que han dejado sus cargos tras no tener buenos resultados en el Mundial 2026, un caso particular es el de Corea del Sur.

Todo ante el desprecio que ha recibido el DT, Hong Myung-bo, quien fue tildado de “incompetente” por el presidente del país asiático, además de estar sometido a una investigación estatal para indagar en el rendimiento del equipo, eliminado del grupo A de la Copa del Mundo a manos de Sudáfrica.

Los hinchas tampoco lo respaldan y algunos incluso lo amenazaron de muerte, además de que en algunos establecimientos comerciales surcoreanos se le prohibió el acceso como “persona non grata”.

Hong Myung-bo optó no solo por renunciar al cargo, sino también decidió “fugarse” de Corea del Sur.

Medios locales lo captaron tomando un avión desde Seúl a Los Ángeles, Estados Unidos, donde, al aterrizar, salió por la puerta trasera para evitar el contacto con los periodistas que intentaron abordarlo.