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FIFA evalúa reprogramar el Brasil-Noruega por los octavos del Mundial: este sería el nuevo horario

El partido podría retrasarse una hora debido a las altas temperaturas previstas en Nueva Jersey.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / BSR Agency

Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el horario del partido podría sufrir una modificación.

Según informó ESPN Brasil, el encuentro, programado inicialmente para este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile, podría retrasarse una hora y comenzar finalmente a las 17:00.

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La medida obedece a las altas temperaturas previstas en la ciudad estadounidense. Además, también evitaría que el partido se superponga con el otro duelo de octavos de final que se jugará el domingo, entre México e Inglaterra.

En Ciudad de México, donde los anfitriones se medirán a los británicos, se pronostican tormentas eléctricas con relámpagos, lo que adelantaría dicho partido seis horas, trasladándolo al mediodía local, es decir, a las 14:00 horas de Chile.

Según el reglamento de la Copa del Mundo, cambiar los horarios de los partidos es prerrogativa de la FIFA, por cualquier motivo, incluidas, por lo tanto, las condiciones meteorológicas.

“La FIFA tiene derecho a cancelar, reprogramar o trasladar uno o más partidos (o la totalidad de la Copa Mundial de 2026) por cualquier motivo, a su entera discreción, incluso en casos de fuerza mayor, o por razones de seguridad, salud o cualquier otra índole”, establece la normativa.

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