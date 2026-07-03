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VIDEO. “¡No me empujes!”: delegación de Egipto protagoniza fuerte altercado con policía a horas de disputar los 16avos del Mundial

El incidente ocurrió en el hotel donde se hospeda el equipo africano en Dallas, Estados Unidos.

Daniel Ramírez

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La selección de Egipto vivió un momento de tensión antes de enfrentar a Australia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El incidente ocurrió en el hotel donde se hospeda el equipo africano en Dallas, Estados Unidos, y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Todo comenzó cuando el delantero Trezeguet se detuvo para sacarse una foto con un niño que se acercó a saludarlo. Sin embargo, un policía intervino e interrumpió el momento, lo que provocó la molestia de integrantes de la delegación egipcia.

El primero en reclamar fue Ibrahim Hassan, ayudante técnico de Egipto y hermano del entrenador Hossam Hassan. El integrante del cuerpo técnico discutió con el oficial por la forma en que actuó, lo que hizo subir rápidamente la tensión.

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El policía respondió pidiéndole varias veces que retrocediera. La discusión terminó con empujones y gritos. “¡No me empujes!”, le dijo Hassan al uniformado, mientras otro miembro del cuerpo técnico le gritó: “¿Estás loco?”.

Aunque el ambiente pareció calmarse por unos segundos, Ibrahim Hassan volvió a acercarse al oficial para seguir reclamando. Finalmente, sus propios compañeros lo sujetaron para evitar que el conflicto pasara a mayores.

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