La selección de Egipto vivió un momento de tensión antes de enfrentar a Australia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El incidente ocurrió en el hotel donde se hospeda el equipo africano en Dallas, Estados Unidos, y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Todo comenzó cuando el delantero Trezeguet se detuvo para sacarse una foto con un niño que se acercó a saludarlo. Sin embargo, un policía intervino e interrumpió el momento, lo que provocó la molestia de integrantes de la delegación egipcia.

El primero en reclamar fue Ibrahim Hassan, ayudante técnico de Egipto y hermano del entrenador Hossam Hassan. El integrante del cuerpo técnico discutió con el oficial por la forma en que actuó, lo que hizo subir rápidamente la tensión.

El policía respondió pidiéndole varias veces que retrocediera. La discusión terminó con empujones y gritos. “¡No me empujes!”, le dijo Hassan al uniformado, mientras otro miembro del cuerpo técnico le gritó: “¿Estás loco?”.

Aunque el ambiente pareció calmarse por unos segundos, Ibrahim Hassan volvió a acercarse al oficial para seguir reclamando. Finalmente, sus propios compañeros lo sujetaron para evitar que el conflicto pasara a mayores.

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