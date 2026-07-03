Colo Colo ofrece el Monumental para conciertos de BTS: club ya se contactó con productora

El futuro de los conciertos de BTS en Chile sumó un nuevo capítulo, luego de que el Estadio Monumental apareciera como posible alternativa para recibir los shows programados originalmente en el Estadio Nacional, recinto cuyo uso fue rechazado por el Instituto Nacional de Deportes (IND).

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que el recinto de Colo Colo está disponible para albergar las presentaciones de la banda surcoreana.

Según el dirigente, el estadio puede recibir el evento si la productora a cargo decide avanzar con esa opción.

De acuerdo con Mosa, ya existieron contactos con la productora encargada del espectáculo, en medio de la incertidumbre que enfrentan miles de fanáticos tras la negativa del IND al uso del Coliseo Central del Estadio Nacional.

La propuesta toma fuerza en medio de la búsqueda de alternativas para evitar que los shows queden en riesgo. Las presentaciones de BTS están programadas para octubre y las entradas ya se encuentran agotadas, por lo que cualquier modificación de recinto o calendario genera alta expectación entre los seguidores.

Mosa también planteó flexibilidad respecto a la programación del evento, y ahora será dicha empresa la que deberá evaluar si toma la propuesta del Monumental como nueva sede.

Además, el presidente de Blanco y Negro ofreció mantener las fechas originales o reagendar los conciertos según lo determine la producción. Con esto, el recinto de Macul se instala como una de las opciones concretas para destrabar el conflicto generado tras la negativa del IND.