La Moneda tendrá nueva instancia de cordinación del oficialismo tras “error estratégico” en la AC contra Grau

El Presidente José Antonio Kast encabezó personalmente una reunión clave de más de dos horas en el Salón Pratts del Palacio de La Moneda con los timoneles de Chile Vamos y Republicanos. El encuentro, que originalmente iba a ser liderado de forma exclusiva por los ministros políticos del gabinete, requirió la intervención directa del Mandatario en un esfuerzo por ordenar al bloque oficialista tras las severas fricciones acumuladas en las últimas semanas, especialmente luego del fracaso de la acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, episodio que al interior del sector fue tildado como un “bochorno” y un claro “error estratégico”.

Sinceramiento de molestias: “Ninguneados” y “desplazados” a puertas cerradas

A pesar de que hacia el exterior se intentó proyectar una señal de unidad, la trastienda de la cita evidenció el profundo malestar que ha tensionado las relaciones internas del oficialismo. En la reunión privada, los representantes de Republicanos manifestaron sentirse desplazados por el Chile Vamos, mientras que estos últimos acusaron sentirse “ninguneados” por los republicanos.

Frente a este escenario de desconfianza, el Presidente Kast asumió en primera persona la tarea de reconstruir los puentes del bloque, realizando un llamado explícito a afiatar las confianzas y admitiendo que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de generar las instancias necesarias para lograrlo.

En las afueras de La Moneda, los dirigentes gremialistas y de Renovación Nacional —quienes inicialmente tenían la instrucción de no dar declaraciones públicas— terminaron entregando un balance optimista. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, y la presidenta de RN destacaron la urgencia de trabajar de forma unida frente al complejo momento económico que atraviesa el país y la necesidad imperiosa de sacar adelante el proyecto de megareforma que actualmente tramita el Congreso.

Nueva mesa de coordinación semanal y el debate por una coalición única

Para evitar nuevos desencuentros y asegurar la cohesión legislativa en el futuro, el Gobierno decidió crear una nueva instancia de coordinación política. Esta mesa de trabajo estará liderada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quienes tendrán la tarea de sostener reuniones semanales con los presidentes de los cuatro partidos oficialistas, que se realizarían los viernes. Este espacio funcionará de manera paralela e independiente al tradicional comité político ampliado que el Ejecutivo sostiene habitualmente cada lunes en la casa de gobierno.

En contraste con este avance técnico, la idea de formalizar una coalición política común entre Chile Vamos y Republicanos quedó congelada y sin definiciones inmediatas. Las posturas al interior del bloque siguen divididas, especialmente desde la bancada de Republicanos, donde consideran que no están las condiciones para forzar dicha discusión. Al respecto, el diputado y jefe de bancada de dicha colectividad, Benjamín Moreno, fue enfático al advertir que “estar pensando en coaliciones o alianzas a esta altura del partido es un poco apresurado”, postergando el debate político-electoral para más adelante.