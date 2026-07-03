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Le ofreció no denunciarlo por conducir ebrio a cambio de su auto: excarabinero es condenado por tres delitos en Arica

Además del soborno, en su domicilio fueron halladas municiones de guerra y una granada, por lo que deberá cumplir las penas bajo libertad vigilada intensiva.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Excarabinero es condenado por tres delitos en Arica

Excarabinero es condenado por tres delitos en Arica

01:05

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El excarabinero de Arica C.A.V. fue condenado a cumplir penas bajo el régimen de libertad vigilada intensiva, tras ser declarado culpable de cohecho, tenencia ilegal de municiones de guerra y obstrucción a la investigación.

En un juicio abreviado, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica acreditó que el 22 de febrero de 2024 el entonces funcionario omitió denunciar un caso de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, luego de que un automovilista chocara su vehículo frente a una comisaría.

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Según la investigación, pese a que el conductor dio positivo al examen de alcoholemia, el carabinero le ofreció dejar sin efecto el procedimiento a cambio de quedarse con su vehículo como pago por los daños.

Posteriormente, una diligencia de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros en el domicilio del acusado permitió encontrar municiones de guerra, una granada triple y otros elementos, además de reunir antecedentes por obstrucción a la investigación.

Con estos hechos, el tribunal lo condenó por los tres delitos, sanciones que deberá cumplir bajo el régimen de libertad vigilada intensiva.

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