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Frío polar en Santiago: emiten aviso por mínimas de hasta -4 °C en seis regiones de Chile este lunes

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el fenómeno afectará a la zona centro-sur del país.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por bajas temperaturas debido al ingreso de una masa de aire de origen polar que afectará a seis regiones del país durante la madrugada y la mañana de este lunes 29 de junio.

El fenómeno está asociado a una condición de alta presión fría y provocará mínimas que podrían alcanzar los -4 °C en sectores precordilleranos.

Según el aviso meteorológico, las regiones bajo monitoreo son Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde se esperan temperaturas bajo cero en la cordillera de la costa, los valles y la precordillera.

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En el caso de la Región Metropolitana, los termómetros oscilarán entre -3 °C y -1 °C en la cordillera de la costa y el valle, mientras que en la precordillera podrían descender hasta -4 °C.

El pronóstico de la DMC indica que las temperaturas más bajas se registrarán en sectores precordilleranos de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, donde las mínimas fluctuarán entre -4 °C y -2 °C.

En tanto, en Ñuble y Biobío se esperan valores cercanos a los -3 °C tanto en la cordillera de la costa como en los valles y la precordillera.

Las bajas temperaturas se suman a las condiciones invernales que han predominado durante los últimos días y podrían favorecer la formación de heladas, por lo que las autoridades recomiendan adoptar medidas de prevención, especialmente para proteger a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y animales.

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