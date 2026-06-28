Frío polar en Santiago: emiten aviso por mínimas de hasta -4 °C en seis regiones de Chile este lunes

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por bajas temperaturas debido al ingreso de una masa de aire de origen polar que afectará a seis regiones del país durante la madrugada y la mañana de este lunes 29 de junio.

El fenómeno está asociado a una condición de alta presión fría y provocará mínimas que podrían alcanzar los -4 °C en sectores precordilleranos.

Según el aviso meteorológico, las regiones bajo monitoreo son Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde se esperan temperaturas bajo cero en la cordillera de la costa, los valles y la precordillera.

Región Metropolitana y otras cinco zonas enfrentarán temperaturas bajo cero

En el caso de la Región Metropolitana, los termómetros oscilarán entre -3 °C y -1 °C en la cordillera de la costa y el valle, mientras que en la precordillera podrían descender hasta -4 °C.

El pronóstico de la DMC indica que las temperaturas más bajas se registrarán en sectores precordilleranos de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, donde las mínimas fluctuarán entre -4 °C y -2 °C.

En tanto, en Ñuble y Biobío se esperan valores cercanos a los -3 °C tanto en la cordillera de la costa como en los valles y la precordillera.

Las bajas temperaturas se suman a las condiciones invernales que han predominado durante los últimos días y podrían favorecer la formación de heladas, por lo que las autoridades recomiendan adoptar medidas de prevención, especialmente para proteger a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y animales.