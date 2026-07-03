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El polémico video que terminó complicando a un diputado republicano: fue eliminado tras las críticas

Aunque el protagonista no mostraba claramente su rostro, vecinos lo identificaron rápidamente.

Javiera Rivera

El polémico video que terminó complicando a un diputado republicano: fue eliminado tras las críticas

La jornada de este viernes, un video promocional que circuló en redes sociales terminó generando una polémica que involucra al diputado del Partido Republicano, Carlos Arqueros.

El registro, que posteriormente fue eliminado, tenía como protagonista a su hijo y correspondía a un comercial de un night club de Antofagasta.

Según informó Regionalista Diario, aunque en las imágenes no se aprecia claramente el rostro del joven, vecinos de la ciudad lo identificaron rápidamente como el protagonista del spot del local nocturno Topsy.

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En el video se le ve ingresando al recinto, compartiendo un whisky y presenciando un baile de caño. Posteriormente, aparece subiendo a una limusina junto a varias mujeres, como parte de la promoción de un nuevo servicio del recinto.

Tras comenzar a circular en redes sociales, el registro recibió diversas críticas y finalmente fue eliminado de las plataformas digitales. Sin embargo, el contenido ya había sido ampliamente compartido.

El medio regional también señaló que este tipo de locales nocturnos ha sido cuestionado por vecinos debido a los problemas que, según denuncian, generan en el centro de Antofagasta.

Consultado por la controversia, el diputado Carlos Arqueros optó por no emitir declaraciones sobre la participación de su hijo en el comercial.

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