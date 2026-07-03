El fenómeno “Rainbow Ghosting”: Chile registra un aumento del 56,9% en mensajes de odio contra personas LGBTIQ+
El informe “Orgullo en ‘visto’” revela que los mensajes hostiles en redes sociales aumentaron un 56,9% en el país, mientras disminuye la conversación sobre diversidad impulsada por marcas, instituciones y medios.
Un aumento del discurso de odio y una disminución del apoyo público a la diversidad son las principales conclusiones que deja en Chile el estudio “Orgullo en ‘visto’”, elaborado por la consultora LLYC, que analizó más de 15 millones de noticias y 202 millones de publicaciones en la red social X en 12 países.
El informe advierte que en Chile los mensajes hostiles contra las personas LGBTIQ+ crecieron un 56,9% respecto del promedio de los últimos cuatro años, mientras que la conversación sobre diversidad se concentra cada vez más en el Mes del Orgullo y pierde presencia durante el resto del año.
Según la investigación, el diálogo sobre diversidad en el país “se recluye progresivamente” durante el segundo trimestre, período que en 2025 concentró el 39% de todas las publicaciones relacionadas con la temática.
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LLYC denomina este fenómeno como “Rainbow Ghosting”, concepto que describe el retiro paulatino del respaldo público de empresas, instituciones y organizaciones hacia la comunidad LGBTIQ+, dejando espacio para que ganen protagonismo narrativas hostiles.
"Lo que revela este informe es la retirada progresiva y por goteo del apoyo público a la diversidad LGBTIQ+ por parte de marcas, instituciones y medios“, afirmó Albert Medrán, Global Brand & ESG Head de LLYC. Agregó que esta menor presencia permite que “las narrativas más hostiles ocupen ese espacio, un discurso que, lamentablemente, la IA ya empieza a recoger”.
El estudio también concluyó que en Chile el discurso de odio se concentra principalmente en temas relacionados con educación, familia y derechos civiles.
Además, la investigación detectó sesgos en herramientas de inteligencia artificial. Mientras los perfiles cisheterosexuales reciben respuestas asociadas con autonomía e independencia, los perfiles LGBTIQ+ son vinculados con mayor frecuencia a conceptos como miedo, exclusión, rechazo y vulnerabilidad, reproduciendo estereotipos presentes en el entorno digital.
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