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El fenómeno “Rainbow Ghosting”: Chile registra un aumento del 56,9% en mensajes de odio contra personas LGBTIQ+

El informe “Orgullo en ‘visto’” revela que los mensajes hostiles en redes sociales aumentaron un 56,9% en el país, mientras disminuye la conversación sobre diversidad impulsada por marcas, instituciones y medios.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Un aumento del discurso de odio y una disminución del apoyo público a la diversidad son las principales conclusiones que deja en Chile el estudio “Orgullo en ‘visto’”, elaborado por la consultora LLYC, que analizó más de 15 millones de noticias y 202 millones de publicaciones en la red social X en 12 países.

El informe advierte que en Chile los mensajes hostiles contra las personas LGBTIQ+ crecieron un 56,9% respecto del promedio de los últimos cuatro años, mientras que la conversación sobre diversidad se concentra cada vez más en el Mes del Orgullo y pierde presencia durante el resto del año.

ADN

Las comunidades LGBT+ en el Día del Orgullo en Ciudad de México / Future Publishing

Según la investigación, el diálogo sobre diversidad en el país “se recluye progresivamente” durante el segundo trimestre, período que en 2025 concentró el 39% de todas las publicaciones relacionadas con la temática.

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LLYC denomina este fenómeno como “Rainbow Ghosting”, concepto que describe el retiro paulatino del respaldo público de empresas, instituciones y organizaciones hacia la comunidad LGBTIQ+, dejando espacio para que ganen protagonismo narrativas hostiles.

"Lo que revela este informe es la retirada progresiva y por goteo del apoyo público a la diversidad LGBTIQ+ por parte de marcas, instituciones y medios“, afirmó Albert Medrán, Global Brand & ESG Head de LLYC. Agregó que esta menor presencia permite que “las narrativas más hostiles ocupen ese espacio, un discurso que, lamentablemente, la IA ya empieza a recoger”.

El estudio también concluyó que en Chile el discurso de odio se concentra principalmente en temas relacionados con educación, familia y derechos civiles.

Además, la investigación detectó sesgos en herramientas de inteligencia artificial. Mientras los perfiles cisheterosexuales reciben respuestas asociadas con autonomía e independencia, los perfiles LGBTIQ+ son vinculados con mayor frecuencia a conceptos como miedo, exclusión, rechazo y vulnerabilidad, reproduciendo estereotipos presentes en el entorno digital.

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