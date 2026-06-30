Como cierre de las conmemoraciones del Mes del Orgullo, el pasado 27 de junio fue presentada la nueva edición del Anuario Queer 2026, un proyecto artístico y comunitario que busca transformarse en un registro de las identidades, historias y talentos de la comunidad LGBTQIA+ en Chile, en un contexto que sus creadores describen como un momento de retroceso para los derechos de las diversidades sexuales.

Impulsado por el fotógrafo y director creativo Pedro Magnere, el anuario nació hace tres años con la intención de resignificar el tradicional anuario escolar, ofreciendo un espacio donde las personas puedan mostrarse tal como son, con plena libertad de expresión de género e identidad.

“Es un trabajo de la comunidad para la comunidad”, explicó el creativo a ADN.cl, quien destaca que la iniciativa, realizada sin fines de lucro, reúne a fotógrafos, maquilladores, estilistas, artistas y creadores que colaboran de manera voluntaria para construir un archivo visual de la diversidad chilena, como por ejemplo Mutostudiocl o Efede studio.

Más que una producción fotográfica, el proyecto busca convertirse en un ejercicio de memoria colectiva. Según sus organizadores, el anuario también homenajea a quienes ya no están debido a la violencia, la exclusión o el abandono, al tiempo que visibiliza a nuevas generaciones de artistas, intérpretes, influencers y creadores queer.

“Estamos siendo atacados”

“Hubo un tiempo donde yo sentía que el Pride estaba supersaturado y supermaqueteado, y creo que claramente me equivoqué, porque estamos en un momento de retroceso heavy, en donde sí, efectivamente, estamos siendo atacados como comunidad“, señaló el influencer nacional @diegodebitch.

“Creo que eso es valioso, el estar juntos, y eso me hace sentir bien, porque todos necesitamos sentirnos parte de algo en la vida. Y no se trata solamente de un rostro, no se trata de una foto que salga linda, preciosa, se trata de esto que está pasando ahora”, sumó la exchica reality Trinidad Cerda.

El equipo detrás del proyecto sostiene que el orgullo no puede limitarse al mes de junio. Por ello, el Anuario Queer busca consolidarse como una plataforma permanente de encuentro, representación y colaboración, reforzando la importancia de generar espacios donde las voces LGBTQIA+ puedan construir comunidad, preservar su historia y proyectar nuevas formas de expresión durante todo el año.