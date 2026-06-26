La noche se asocia al anonimato, a lo efímero, pero para Área Gris también es territorio de memoria. Hace casi una década el fotógrafo, diseñador y DJ chileno toma su cámara y recorre fiestas, clubes y espacios de encuentro de las personas LGBTQ+ en Santiago, registrando una escena que, según él, vive uno de sus momentos más vibrantes.

Entre drag queens, pistas de baile, erotismo y música, construye un archivo que no solo retrata una generación, sino una forma de habitar la libertad . “Área Gris atiende esa necesidad personal de devorar la mayor cantidad de conocimiento. Da permiso para poder hacer lo que quiera sin pedir perdón”, explica.

Área Gris Ampliar

Detrás está Felipe Sepúlveda, quien mucho antes de tomarse la noche, ya tenía una conexión con la foto. Aunque estudió Diseño Gráfico en la U. de Chile y más tarde completó su formación artística en Canadá, su interés por este arte nació de manera cotidiana.

Recuerda a su padre grabando matrimonios y editando videos. “Siempre hubo cámaras. Mi primera fue una del McDonald’s. La llevé al colegio y jugábamos a sacarnos fotos ”, rememora.

En 2017 inició su trabajo bajo Área Gris, de la mano de proyectos artísticos independientes. Más tarde, gran parte de sus proyectos universitarios viraron a la fotografía, disciplina que terminaría transformándose en un eje de su carrera.

“Es una herramienta para poder conectar con aquello que no conozco ”, señala.

“La cámara me hizo abrir los ojos”

Pero el camino de Área Gris quedó marcado con el fin de la pandemia y el regreso de la vida nocturna a fines de 2021. A medida que Santiago encendía sus pistas de baile otra vez, él se volvió testigo de una escena que resurgía tras el encierro.

“Entendí que (los clubes y fiestas) necesitaban contenido para revivir. Además era muy atractivo visualmente porque era sensual, cargado al erotismo. Quería conocer mucho más”, comenta.

Área Gris / Felipe Sepulveda Ampliar

Sin embargo, lo que encontró fue algo más profundo que una estética llamativa. “La cámara me hizo abrir los ojos”, dice. Su trabajo, reconoce, implica vivir en una frontera delicada: documentar espacios donde muchas personas viven procesos de exploración personal.

“Es una relación. Siento que la gente me permite acceder a eso porque también saben que yo resguardo su imagen”, agrega.

Testigo de la explosión del arte drag

Parte importante de Área Gris está ligada al mundo drag chileno, una escena que vive una explosión y que ocupa un lugar central en la cultura nocturna disidente del país. De artistas emergentes a figuras internacionales, es testigo privilegiado de una evolución.

Arianda Sodi / Área Gris / Felipe Sepulveda Ampliar

“Con las drag queens, especialmente con las más jóvenes, siempre sentí que yo era un aporte a su desarrollo ”, dice.

Este vínculo se fortaleció gracias a su trabajo con productoras como LemonLab, y gracias a ello ha retratado a figuras reconocidas del drag, entre ellas Sasha Velour o Violet Chachki, además de íconos nacionales como Maurinne Junott, entre otras artistas.

Un “Santiago muy gay”

Cuando habla de la escena queer chilena, lo hace con entusiasmo. “Considero que las noches en Santiago son increíbles. Hay tantas propuestas, tanta sensibilidad y tan buen gusto. Tenemos una escena nocturna de muy alta calidad ”, sostiene.

Para él, el fenómeno no se limita a las fiestas, también habla de una comunidad que ha desarrollado sus propios códigos. “Me sorprende gratamente haber llegado a este lugar. Puedo ver cómo las personas se sienten libres de expresarse sin temor, en comunidad. Es una cultura que cada vez se refuerza más”, señala.

Área Gris / Felipe Sepulveda Ampliar

Sin embargo, cree que existen desafíos pendientes: “Es diversa, pero también un poco tímida. Podemos seguir avanzando en disfrutar más, en ser más nosotros mismos y soltar la presión de la imagen”.

Aunque algunos consideran su trabajo una forma de activismo cultural, Área Gris matiza esa idea. “Yo no sé si la resistencia la estoy haciendo yo. Creo que la resistencia la hacen todos los demás. Mi rol en esto es dejar el documento de aquello”, reflexiona.

Área Gris / Felipe Sepulveda Ampliar

Quizás por eso sus fotografías tienen algo de archivo y algo de testimonio, pare él registrar la cultura LGBTQIA+ no consiste únicamente en producir imágenes atractivas, sino también en construir memoria .

“Me siento muy agradecido de vivir en este tiempo donde todo esto es posible (...) sé que hay mucha represión aún, pero estoy agradecido que en este espacio nos sentimos cada vez más cerca de esa libertad que tanto anhelamos. Y yo siento que Santiago es muy gay”, ríe.