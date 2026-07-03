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FOTOS. “Hasta recetas coreanas tengo”: deportista chilena revela insólito drama tras polémica por BTS en Chile

La atleta nacional fue blanco de cientos de comentarios de ARMY luego de aparecer en publicaciones del IND.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES - CAPTURA

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La controversia por la posible cancelación de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional continúa generando reacciones en redes sociales.

Sin embargo, la molestia de miles de fanáticos no solo ha apuntado a las instituciones involucradas, sino que también terminó afectando a una persona completamente ajena a la decisión, quien se transformó inesperadamente en blanco de comentarios y mensajes.

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Todo comenzó luego de que usuarios comenzaran a comentar masivamente publicaciones vinculadas al Instituto Nacional de Deportes (IND), exigiendo respuestas por la situación del recinto.

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En medio de esa ola de mensajes, una reconocida figura del deporte nacional vio cómo sus redes sociales fueron invadidas con consignas como “#BTSALNACIONAL”, “Entreguen el Nacional” e incluso llamados dirigidos a autoridades, pese a no tener relación con la controversia.

La protagonista de esta inesperada historia fue la karateca chilena Valentina Toro, quien mantiene publicaciones colaborativas con el IND y terminó recibiendo cientos de comentarios de fanáticos del grupo surcoreano.

Tomándose la situación con humor, la deportista lanzó la campaña #FreeValeToro para pedir que dejaran de escribirle. “Hasta recetas coreanas tengo”, bromeó en una historia de Instagram, mientras mostraba la cantidad de mensajes que llegaban a su cuenta cada pocos minutos.

Las publicaciones de Toro se llenaron de comentarios como “Te amo Vale Toro, pero @indchile #BTSALNACIONAL”, “Suelten a la Vale” y “¿Qué tenía que ver la Vale con BTS?”, mientras otros usuarios defendieron a la deportista y cuestionaron que se le responsabilizara por una situación completamente ajena. Incluso uno de sus videos promocionales y publicaciones comerciales terminaron convertidos en un espacio para exigir soluciones por el futuro de los conciertos del grupo surcoreano en Chile.

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