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“Voy a sacar su dirección”: el chat que terminó con un carabinero condenado a casi dos años de cárcel por filtrar datos policiales a un familiar

Una conversación por WhatsApp reveló uso indebido de credenciales institucionales para obtener domicilio desde sistema policial y entregarlo a un pariente.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

Rodrigo Ignacio Valenzuela Parra, excarabinero del Retén Bonilla de Chillán, fue condenado a 541 días de presidio por acceder a un sistema institucional y compartir el domicilio de un hombre con un primo que había manifestado su intención de agredirlo.

La pena fue sustituida por remisión condicional e incluye la suspensión para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.

La investigación surgió durante una indagatoria por otras denuncias contra el funcionario. En el análisis forense de su teléfono, Asuntos Internos encontró una conversación de WhatsApp en la que su primo, Christopher Nicolás Muñoz Ortiz, alias “El Yiyo”, le pidió averiguar dónde vivía un hombre.

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“Voy a sacar la dirección que tiene”

Según la sentencia, el carabinero respondió: “Vive en Las Lomas” y luego añadió: “Ya, espera. Voy a sacar la dirección que tiene en el Registro Civil”.

Tras recibir la información, su primo contestó: “Le voy a partir el pechi a ese hueón”, a lo que Valenzuela respondió minutos después: “Me sale esa misma dirección”, junto con una captura del Sistema de Información Operativa (SIO).

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el funcionario utilizó sus credenciales para un fin ajeno al servicio y “excediendo la autorización que posea”, como establece la Ley 21.459 sobre delitos informáticos.

La sentencia

En tanto, la defensa argumentó que un usuario autorizado no comete un “acceso ilícito” y que el hecho debía considerarse, a lo sumo, una falta administrativa.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán acogió la tesis del Ministerio Público y condenó al excarabinero por acceso ilícito a sistema informático con divulgación de información.

La sentencia solo abordó el acceso y filtración de los datos personales, sin pronunciarse sobre la eventual agresión anunciada en los mensajes.

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