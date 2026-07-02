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“Es una decisión excelente”: head coach de Los Cóndores respalda rechazo del IND a conciertos de BTS en el Estadio Nacional

Pablo Lemoine afirmó que los recintos deben priorizar la actividad competitiva y advirtió el impacto de los espectáculos en el rugby.

Martín Neut

Pablo Lemoine

Pablo Lemoine / JAVIER TORRES

El head coach de Los Cóndores, Pablo Lemoine, respaldó la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de rechazar los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, asegurando que el principal recinto deportivo del país debe priorizar el desarrollo de las distintas disciplinas.

En la previa del inicio de la World Rugby Nations Cup, el entrenador uruguayo calificó la medida como “una decisión excelente”.

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En suma, afirmó que “Chile es un país que tiene un muy buen programa de fomento del deporte“, por lo que “eso hay que afirmarlo en la posibilidad de entregar al deporte los recintos deportivos”.

Lemoine también sostuvo que el rugby no ha podido consolidar un espacio de entrenamiento en el Parque Estadio Nacional “por estos famosos conciertos" y remarcó que “la infraestructura deportiva tiene que estar centralizada en el deporte", ya que contar con un recinto estable entrega “una ventaja deportiva para los equipos chilenos”.

Las declaraciones surgen luego de que el IND negara la autorización para los recitales de BTS previstos para el 14, 16 y 17 de octubre, argumentando que el montaje del espectáculo afectaría la programación deportiva del Estadio Nacional.

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