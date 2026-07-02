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Perdió un ojo en el estallido social: Justicia ordena al Fisco pagar millonaria indemnización a trabajador y a sus hijas por trauma ocular

La sentencia acreditó la falta de servicio del Estado, concluyó que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y fijó una compensación de $70 millones.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

El 15 Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a indemnizar con $70 millones a un trabajador y sus dos hijas, tras establecer la responsabilidad del Estado por las lesiones que sufrió el hombre al ser impactado por una bomba lacrimógena.

La anterior fue disparada por un funcionario de Carabineros durante una manifestación en las cercanías de Plaza Italia, el 15 de noviembre de 2019.

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La sentencia ordena el pago de $50 millones para la víctima, Diego Antonio Leppez Miranda, quien perdió completamente la visión de su ojo derecho y sufrió fracturas faciales, además de $10 millones para cada una de sus hijas por concepto de daño moral.

“Consecuencia de un disparo efectuado por un Carabineros”

En la resolución, la magistrada Carolina Montecinos Fabio sostuvo que “es posible presumir” que el trabajador recibió el impacto “como consecuencia de un disparo efectuado por funcionarios de Carabineros de Chile durante la maniobra de dispersión de la manifestación".

El fallo también concluye que la protesta “se desarrollaba pacíficamente antes de la llegada de los funcionarios de Carabineros“, por lo que determinó que la institución hizo “un uso desproporcionado de la fuerza” y acreditó la falta de servicio del Estado.

Al fijar la indemnización, el tribunal consideró la gravedad de las lesiones, la incapacidad permanente de la víctima y el impacto emocional que los hechos provocaron en sus dos hijas.

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