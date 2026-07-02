Tras cancelación de los concierto de BTS en el Estadio Nacional: alternativa propuesta por el IND genera un nuevo problema

Tras resolver que el Coliseo Central no podrá albergar las tres fechas de la agrupación coreana (14, 16 y 17 de octubre) debido a las exigencias técnicas que un escenario central 360° impondría sobre el césped natural híbrido, el IND planteó una alternativa para no cancelar las presentaciones.

En un comunicado, el organismo público aclaró que esta medida no representa un veto a la música en vivo, sino una acción de resguardo ante compromisos deportivos previos y la realización de la Teletón.

Por ello, el Parque Estadio Nacional puso formalmente a disposición de la productora a cargo de BTS el sector de la Explanada Sur o Parque Sur. El objetivo de esta propuesta es “evaluar alternativas de emplazamiento que permitan desarrollar el espectáculo sin afectar la integridad del Coliseo Central”.

Sin embargo, esta reubicación traslada el problema fuera del coliseo pero dentro del mismo perímetro del parque, donde la masa de fanáticos tendría que convivir con actividades previamente programadas en las áreas exteriores.

El cruce de fechas con el Festival de la Memoria (MUDA 2026)

El principal obstáculo de la propuesta de contingencia radica en que los días 16 y 17 de octubre, coincidentes con las dos últimas fechas de la banda de K-pop, el Parque Estadio Nacional ya tiene reservado su espacio para el Festival MUDA 2026 (Festival de la Memoria).