“Es realmente escandaloso”: diputados de la comisión de Cultura arremeten contra el Gobierno tras suspensión de conciertos de BTS

Un duro revuelo político y social ha provocado el comunicado emitido por el Instituto Nacional de Deportes (IND), que resolvió no autorizar la utilización del Coliseo Central del Estadio Nacional para los conciertos que la banda de K-pop BTS tenía programados para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026. Tras conocerse los argumentos técnicos del IND —que apuntan a resguardar la recuperación del césped natural híbrido ante el montaje de un escenario central 360°—, los diputados de la Comisión de Cultura, Ignacio Achurra y Alejandro Bernales, alzaron la voz de forma categórica para denunciar una grave falta de organización y previsión por parte del Ejecutivo.

“Una falsa dicotomía”: El anuncio de oficios del diputado Ignacio Achurra

Para el diputado Ignacio Achurra, la determinación del IND resulta inadmisible, considerando que los espectáculos de la banda de K-pop son de los más convocantes del año y ya tenían sus boletos completamente agotados desde hace meses.

El parlamentario criticó de forma severa la justificación de topar con eventos del fútbol profesional chileno. Al respecto, manifestó de manera textual:

“Después de meses de programación, nos enteramos que el Instituto Nacional del Deporte dice que los conciertos de BTS no se pueden realizar porque topan con una actividad de fútbol profesional. Esta es una falsa dicotomía, esto no es deporte versus actividades artístico-culturales, es un problema de programación y de orden del gobierno".

Achurra también apuntó al severo perjuicio para los fanáticos locales y extranjeros que planificaron su viaje para estas fechas.

“Es realmente escandaloso que más de 200.000 entradas vendidas, que personas que van a viajar fuera de Chile para ver el concierto se enteren a pocos meses, que resulta que puede que no se haga porque el gobierno no fue capaz de armar una programación razonable y que diera cabida tanto al deporte como a las artes".

Ante esta situación, el legislador adelantó acciones fiscalizadoras inmediatas contra la cartera que lidera la ministra Natalia Duco:

"Vamos a oficiar al Ministerio del Deporte para que explique esta cronología que nos está llevando a este desastre de suspensión de los conciertos de BTS para miles, miles de fanáticas y fanáticos".

“Un despropósito total”: Alejandro Bernales alerta sobre los peligros para la economía y la imagen internacional de Chile

Por su parte, el diputado Alejandro Bernales respaldó las críticas, enfatizando el grave daño que este tipo de determinaciones tardías provocan a una industria que ha servido como motor de desarrollo del país. Bernales fue enfático al señalar que el Congreso debe tomar cartas en el asunto:

“Como comisión de cultura la Cámara de Diputados tenemos que sacar la voz ante este tipo de situaciones. No es posible que acá el Ministerio del Deporte esté generando este tipo de amenazas a una industria que ha crecido muchísimo en nuestro país".

El parlamentario advirtió que obstaculizar los conciertos genera perjuicios económicos concretos, afirmando que “hay que recordar que los conciertos en Chile han generado una economía sumamente positiva, una reactivación de la economía muy positiva“. Explicó además que a estos eventos “vienen personas de todo Chile a Santiago a ver espectáculos de este tipo y también de otros países”.

De acuerdo con Bernales, la forma en que los ministerios han manejado las autorizaciones representa una señal perjudicial para el mercado internacional:

“Acá hay una pésima señal por parte del Ministerio del Deporte, del Ministerio de las Culturas, que no pueden organizarse y es incomprensible que se entreguen fechas, se vendan tickets y luego de eso se empiezan a generar estas amenazas. Los ministerios podrán hacer observaciones, pedir mejoras, pero este tipo de amenazas son muy graves porque además afecta la imagen que tiene Chile en el extranjero respecto a la calidad de los espectáculos que se están realizando en nuestro país".

Finalmente, el diputado calificó el actuar estatal como "un despropósito total este tipo de amenazas, este tipo de situaciones, en lugar de buscar acuerdos y fomentar y potenciar una industria de los conciertos, de los espectáculos masivos en nuestro país que solo ha traído beneficios".

El peligro de la centralización y la falta de infraestructura masiva

Más allá de la problemática particular de BTS, Bernales llamó a las autoridades a realizar un análisis de fondo respecto a las carencias del país en materia de recintos idóneos para la cultura.

“Desde esa perspectiva, yo llamaría a mirar con atención esta industria que ha ido creciendo en Chile de manera bastante virtuosa y cuando digo mirarla con detalle es también ver qué es lo que falta y desde ahí no hay que desconocer que faltan lugares con la capacidad para poder recibir grandes eventos masivos en el país y no solo en Santiago, también hablo de regiones“.

En su reflexión final, el parlamentario instó a elevar las partidas de financiamiento público en esta línea: "Hay que invertir más en cultura, hay que invertir más en infraestructura cultural en el país para que estos espectáculos que son de primer nivel mundial, que convocan a miles de personas también puedan desarrollarse en todo el país".

Cabe recordar que, como alternativa para mitigar el conflicto, el IND ofreció a la productora del concierto la utilización del sector de la Explanada Sur o Parque Sur del Estadio Nacional para evitar daños a la cancha híbrida del coliseo principal, opción que aún se mantiene en evaluación por parte de la organización.