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EN VIVO. Sorpresa en Toronto: Croacia vence a Portugal y está dejando sin Copa del Mundo a Cristiano Ronaldo

El cruce entre lusos y croatas marcará el último partido en una Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo o Luka Modrić.

Bastián Lizama

Mundial 2026: Portugal vs Croacia | Getty Images

Mundial 2026: Portugal vs Croacia | Getty Images

Portugal y Croacia protagonizan uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras finalizar en el segundo lugar de sus respectivos grupos, ambas selecciones buscan un lugar en los octavos de la Copa del Mundo.

El conjunto luso arribó al torneo como uno de los candidatos al título, pero su rendimiento en el Grupo K dejó más dudas que certezas. Debutó con un empate 1-1 ante Congo, luego goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró la fase de grupos con una igualdad 0-0 ante Colombia, resultado que le costó el liderato de la zona.

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En la otra vereda, el elenco croata también quedó segundo en el Grupo L, aunque con un cierre mucho más convincente. Tras caer por 4-2 ante Inglaterra en el estreno, los balcánicos vencieron por 1-0 a Panamá y 2-1 a Ghana, triunfos que les permitieron asegurar su clasificación a la fase eliminatoria por detrás de los ingleses.

El cruce también tiene un condimento especial: Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos leyendas de sus países, podrían disputar su último partido en un Mundial. Solo uno seguirá en carrera, y el ganador enfrentará en octavos al ganador de la llave entre España y Austria.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026?

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio a las 19:00 horas de Chile. El compromiso se disputa en el BMO Field, estadio ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Portugal y Croacia?

En Chile, el duelo entre Portugal y Croacia será transmitido en televisión abierta a través de Chilevisión. Además, será emitido por DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming por medio de las plataformas de pago DGO y DAZN.

Jueves 2 de julio

  • EN VIVO | Portugal 0-1 Croacia | Estadio Toronto

Goles: 0-1; 53′ Ivan Perisic (CRO)

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