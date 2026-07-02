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“Con army nadie se mete…”: fans de BTS inundan el Instagram de Natalia Duco tras rechazo al Estadio Nacional para conciertos

La publicación más reciente de la ministra acumuló cerca de 24 mil comentarios con consignas, letras de canciones, recetas y duras críticas.

Martín Neut

Conciertos de BTS

Conciertos de BTS / KIM MIN-HEE

La decisión del Instituto Nacional de Deportes (IND) de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS programados para octubre desató una masiva reacción de la army, los seguidores de la banda, en redes sociales.

Uno de los principales focos de las críticas fue la ministra del Deporte, Natalia Duco, debido a que el organismo depende de esa cartera.

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La publicación más reciente de la secretaria de Estado en Instagram, que habitualmente registra una interacción acotada, acumuló cerca de 24 mil comentarios, mientras que mantiene alrededor de 500 me gusta.

Entre los mensajes se repiten letras de canciones del grupo surcoreano, recetas y consignas como “BTS AL NACIONAL” y “No al rodeo, sí al BTS AL NACIONAL”.

“Con army nadie se mete…”

Sra Natalia conoce el miedo??? Si no suelta el nacional lo conocerás... xq con army nadie se mete…”, dice otro mensaje.

Otros usuarios también dirigieron duras críticas a la ministra. “Eres una persona totalmente denigrante, me das pena, tu cargo no está bien ocupado (...) en vez de poner orden cuando hay asesinatos lo haces cuando hay un concierto sano", escribió una usuaria en la publicación.

La reacción se produjo luego de que el IND informara que rechazó autorizar el recinto por criterios técnicos, argumentando que el montaje de un escenario central en formato 360° tendría un impacto significativo sobre el estado de la cancha del principal coliseo deportivo del país.

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