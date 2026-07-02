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Se complica el mercado para Colo Colo: otro club va por el refuerzo mundialista que busca Ortiz

Santiago Mele es la prioridad de los albos para reforzar el arco, pero en las últimas horas un gigante del fútbol argentino se sumó a la disputa por el portero uruguayo.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre y una de las prioridades de Fernando Ortiz es incorporar a un nuevo arquero que dispute la titularidad con Gabriel Maureria, tras la grave lesión de Fernando de Paul.

Un nombre que ha tomado fuerza en las últimas semanas para reforzar el arco de los albos es Santiago Mele. El portero uruguayo, de 28 años, pertenece al Monterrey de México y fue convocado por Marcelo Bielsa a la selección charrúa para disputar el Mundial 2026 como tercer guardameta.

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ADN

Según información de ADN Deportes, Blanco y Negro ha avanzado en las gestiones para incorporar a Mele y está dispuesto a negociar con el club mexicano, donde el arquero tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029.

Debido a su situación contractual, la dirigencia del “Cacique” busca concretar la operación mediante un préstamo, fórmula que aparece como la más viable para fichar al portero que quiere Ortiz.

Competencia para Colo Colo

Sin embargo, Colo Colo no es el único interesado en los servicios del golero uruguayo. En las últimas horas, Independiente de Avellaneda también entró en la pelea por Santiago Mele.

De acuerdo al sitio partidario De La Cuna Al Infierno, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros prepara una propuesta formal por el arquero de Monterrey, que no tendría problemas en facilitar su salida al no ser considerado para la próxima temporada.

Durante el primer semestre de 2026, Mele disputó solo cinco partidos con los “Rayados”, siendo suplente en gran parte de los encuentros del Torneo Clausura de la Liga MX. También cuenta con pasos por clubes como Unión de Santa Fe, Junior de Barranquilla y Ankaraspor de Turquía.

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