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Se rompe otro récord histórico en el Mundial 2026: llevaba 36 años intacto

El arquero de España, Unai Simón, superó la legendaria marca de Walter Zenga y se convirtió en el portero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de las Copas del Mundo.

Bastián Lizama

Getty Images

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La goleada de España por 3-0 sobre Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó algo más que la clasificación del equipo de Luis de la Fuente a los octavos de la cita planetaria en Norteamérica.

El portero de los hispanos, Unai Simón, aprovechó la victoria para inscribir su nombre en la historia del fútbol, al convertirse en el arquero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de las Copas del Mundo.

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El guardameta del Athletic de Bilbao alcanzó los 519 minutos consecutivos sin recibir goles, superando los 517 que ostentaba el italiano Walter Zenga desde el Mundial 1990.

Zenga enlazó cinco encuentros completos sin recibir un tanto antes de ver rota su racha en el minuto 67 de la semifinal que disputó la “Azurra” frente a Argentina, hace 36 años.

Unai Simón, en tanto, necesitó dos torneos para superarlo. Su racha comenzó el 1 de diciembre de 2022, en el Mundial de Qatar. El último jugador en marcarle fue el japonés Ao Tanaka, autor del 2-1 en favor de los nipones en la fase de grupos.

En la tabla histórica de los arqueros con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales, el inglés Peter Shilton, con 501 minutos entre España 1982 y México 1986, completa el podio.

Más atrás aparecen el argentino Sergio Romero (486′), el también español Iker Casillas (476′), el alemán Sepp Maier (475′), el italiano Gianluigi Buffon (473′), el brasileño Emerson Leão (458′) y el inglés Gordon Banks (443′).

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