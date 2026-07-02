COANIQUEM abre nuevas ofertas de trabajo para vacaciones de invierno: así puedes postular / Tippapatt

Quienes estén buscando trabajo durante las vacaciones de invierno tienen una nueva alternativa. COANIQUEM anunció la apertura de vacantes para incorporar captadores de socios-cooperadores, con jornadas part-time y full-time.

La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes, estudiantes universitarios y personas que buscan generar ingresos con horarios flexibles, sin dejar de lado otras actividades.

Según explicó la institución, estas contrataciones buscan reforzar las campañas de captación de socios durante el invierno, periodo en que aumenta la cantidad de niños y adolescentes que requieren rehabilitación por quemaduras.

¿Qué ofrece el trabajo?

El cargo contempla jornadas part-time o full-time desde cuatro horas diarias, horarios flexibles —incluso los fines de semana— y pago base más comisiones, con pagos quincenales.

Además, no se exige experiencia previa, ya que la institución entrega capacitación y acompañamiento permanente. También existe la posibilidad de crecimiento dentro de la organización.

¿Cómo postular?

COANIQUEM informó que busca personas con habilidades comunicacionales, iniciativa y compromiso social. Quienes estén interesados pueden enviar sus antecedentes al correo jmonichi@coaniquem.org.