“Metáfora en el ojo”: Valeria Cárcamo critica al Gobierno por el precio de las bencinas tras caída del petróleo

La panelista política e integrante del comité central del Frente Amplio, Valeria Cárcamo, cuestionó al Gobierno de José Antonio Kast por el precio de los combustibles.

A través de un video publicado en redes sociales, Cárcamo aseguró que la caída del petróleo a nivel internacional aún no se refleja en el precio de las bencinas en Chile.

Asimismo, aclaró que el barril de petróleo ya regresó a los valores que tenía antes del conflicto entre Irán e Israel, pero afirmó que los precios continúan elevados .

En ese contexto, también criticó la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y responsabilizó al Gobierno por el alza que han enfrentado las bencinas.

“Metáfora en el ojo”

Además, acompañó su publicación con la frase “Metáfora en el ojo”, en alusión a una polémica anterior del Mandatario.

Las declaraciones se producen días después de que el ministro Quiroz asegurara que el precio de los combustibles podría registrar una baja cercana a los $100 por litro.

Hasta ahora, esa disminución aún no se ha concretado.