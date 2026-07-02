“Preferiría no decir...”: Ministra del Deporte confirmó conversaciones “con varias comunas” para avanzar en el sueño del estadio de la U

El Gobierno busca cambiar radicalmente la forma en que se construye la infraestructura deportiva en el país.

Tras la promulgación de la ley de reformas a las sociedades anónimas deportivas, la Ministra del Deporte ratificó que el Estado aspira a dejar atrás el financiamiento 100% estatal (que históricamente ha dependido del IND o de los gobiernos regionales) para transformarse en un articulador público-privado.

En este escenario, el foco de atención se ha puesto sobre la Universidad de Chile, el único de los “clubes grandes” del fútbol local que no cuenta con un recinto propio.

Natalia Duco, ministra del Deporte, confirmó en conversación con TVN, que ya existen avances y reuniones de coordinación para destrabar este anhelo de la parcialidad laica.

Reuniones con Azul Azul y “pacto de silencio” con municipios

Al ser consultada sobre las tratativas con la dirigencia estudiantil, la Ministra fue explícita: “Hemos hablado con distintas municipalidades que están en negociaciones con la Universidad de Chile y también con Azul Azul para nosotros ponernos como articulador eficiente para que ocurran las cosas”, aseveró.

No obstante, la autoridad prefirió mantener bajo estricta reserva los nombres de las comunas involucradas para no entorpecer los acuerdos.

“Yo no lo voy a decir solo porque la presidenta de Azul Azul (Cecilia Pérez) me dijo que, para que las cosas se dieran, preferiría no decir las cosas. Pero nos hemos reunido con la presidenta y ya está trabajando arduamente”, confesó la Ministra, agregando que se trata de los alcaldes que ya han aparecido públicamente y “otros”.

La jefa de la cartera de Deportes recalcó que el rol del Ejecutivo será el de un facilitador de procesos legales, permisos y verificaciones técnicas (como el sistema ERS), asegurando que el objetivo final es generar empleo, desarrollo y motivar la inversión privada en el deporte nacional.

“Yo le deseo a todos los hinchas de la U que resulte, estamos trabajando para que resulte, pero tiene que ser en orden de la ley”, concluyó la autoridad.