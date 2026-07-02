El protocolo que una familia creó para enfrentar turbazos: así protegió a sus dos hijas

Una familia de Puente Alto vivió momentos de terror luego de que ocho delincuentes ingresaran a su vivienda para cometer un violento turbazo.

Tras el ataque, la madre reveló que, debido a la inseguridad en el barrio, habían creado un protocolo familiar para actuar en caso de un asalto.

En conversación con el matinal Tu Día, la mujer explicó que el plan consistía en que ella se escondiera junto a sus hijas, de 5 y 8 años, en un espacio oculto, mientras su esposo intentaba contener a los delincuentes.

“Mi esposo activó el protocolo familiar. Con las niñas ya habíamos estudiado todo esto y nos escondimos con ellas”, relató.

Según contó, el padre permaneció detrás de la puerta cuando advirtió que los antisociales intentaban ingresar al inmueble. Una vez que lograron entrar, fue golpeado en la cabeza y cerca de uno de sus ojos.

La mujer explicó que la familia decidió preparar este plan luego de los reiterados robos registrados en el sector. “Tuvimos que crear un protocolo familiar, poner seguridad a las puertas y rejas en las ventanas, pero aun así nos llegó la hora”, lamentó.

Aunque las niñas no alcanzaron a ver a los delincuentes, la madre aseguró que el impacto emocional fue inevitable. “Estaban llorando. A pesar de que estaban escondidas, el trauma queda para ellas”, afirmó.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del turbazo.