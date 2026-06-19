El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, conversó con Los Tenores este viernes y afirmó que está dispuesto a participar en el proyecto para que Universidad de Chile cuente con un estadio propio.

El jefe comunal señaló que existe disposición para evaluar la posibilidad de que el recinto se construya en Lampa, aunque recalcó que el proceso aún se encuentra en una etapa inicial.

“Nosotros vemos muchas posibilidades de forma positiva. Un emplazamiento del estadio puede ser beneficioso para nuestra comuna. Al menos hemos manifestado esta primera voluntad para ver si podemos materializar el sueño de todos los hinchas de la U”, partió señalando el edil, quien visitó los estudios de ADN.

Asimismo, explicó cuál es el primer paso para avanzar en el proyecto. “El primer desafío que tiene la U es definir un lugar físico. El estadio debería ser emplazado en una vía troncal importante, lejos de las zonas urbanas”, comentó.

“A nosotros nos encantaría que el estadio estuviese en nuestra comuna, pero para eso, tenemos que tener un rol activo de participación y poder estar en la toma de decisiones”, agregó Opazo.

“Queremos un proyecto serio”

En esa línea, el alcalde de Lampa insistió en que las conversaciones con Universidad de Chile se encuentran en una fase preliminar y que el municipio busca participar activamente en el desarrollo de una propuesta sólida.

“Hay una etapa súper preliminar, que es la muestra de voluntades. El camino es muy largo, pero desde Lampa nos parece interesante y queremos estar ahí, tomando decisiones, buscando los lugares. Queremos un proyecto serio”, explicó.

Además, el jefe comunal manifestó su confianza en la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, con quien se reunió hace unos días en el CDA. “Conozco a Cecilia y valoro su trabajo. Estamos en veredas políticas distintas, pero tiene una trayectoria reconocida como ministra y hoy es la principal mujer en el fútbol”, sostuvo.

Finalmente, Jonathan Opazo reiteró su compromiso con la iniciativa y aseguró que aborda el proyecto con responsabilidad. “Yo jamás jugaría con el sueño de la U, que también es mi sueño. Sería un honor generar un aporte a esto, por eso manifiesto mi seriedad al respecto. Este tema es muy delicado. Ojalá que se pueda materializar”, concluyó.