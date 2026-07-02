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FOTO. Ante rechazo de Estadio Nacional para BTS: Macarena Ripamonti ofrece a Viña y su estadio municipal para recibir a la banda surcoreana

La alcaldesa respondió en una publicación de Instagram y dio a conocer este ofrecimiento.

Nicolás Lara Córdova

Ante rechazo de Estadio Nacional para BTS: Macarena Ripamonti ofrece a Viña y su estadio municipal para recibir a la banda surcoreana

Ante rechazo de Estadio Nacional para BTS: Macarena Ripamonti ofrece a Viña y su estadio municipal para recibir a la banda surcoreana / Oscar Guerra

En medio de la polémica por el rechazo del Instituto Nacional de Deportes (IND) a la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sorprendió en redes sociales con un inesperado ofrecimiento para la ARMY chilena.

A través de un comentario en Instagram, la jefa comunal lamentó la decisión adoptada por el IND y señaló que “son miles las personas que esperan este espectáculo, que ha recibido excelentes críticas en todo el mundo”.

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“Chile merece tener este show. El Estadio Sausalito de Viña del Mar está desde ya disponible para hacerlo posible”, escribió.

Asimismo, Ripamonti manifestó su deseo de que la situación que afecta a la ARMY pueda resolverse para que “el público chileno tenga la oportunidad de vivir esta experiencia”.

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