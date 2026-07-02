Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5446 del jueves 2 de julio

Este jueves 2 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5446, el premio total alcanzó los $2.800 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5446

Loto: $130 millones

$130 millones Recargado: $270 millones

$270 millones Revancha: $580 millones

$580 millones Desquite: $260 millones

$260 millones Jubilazo $1 millón: $720 millones

$720 millones Jubilazo $500 mil: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5446 del Loto

Loto: 2, 10, 12, 17, 18, 27

2, 10, 12, 17, 18, 27 Comodín: 3

Multiplicador: 7

Recargado: 5, 10, 25, 26, 33, 41

5, 10, 25, 26, 33, 41 Revancha: 2, 11, 22, 27, 31, 34

2, 11, 22, 27, 31, 34 Desquite: 4, 6, 13, 30, 31, 39

Jubilazo

3, 18, 22, 35, 36, 41

9, 10, 25, 34, 36, 37

4, 6, 29, 36, 40, 41

7, 9, 11, 12, 16, 30

6, 7, 16, 20, 22, 39

Jubilazo 50 años