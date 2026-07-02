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Aumenta a 2.595 la cifra de muerto tras doble terremoto en Venezuela: número de heridos asciende a 12.400 personas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó un nuevo balance oficial de la catástrofe registrada el 24 de junio en el norte del país.

Martín Neut

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez / MIGUEL MEDINA

La cifra de víctimas fatales por los dos terremotos que afectaron al norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 2.595, mientras que el número de personas heridas llegó a 12.400, según informaron este jueves las autoridades.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó el nuevo balance oficial sobre la emergencia provocada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que han dejado una de las peores catástrofes naturales registradas recientemente en el país.

Las labores de búsqueda, rescate y atención a los damnificados continúan en las zonas afectadas, mientras las autoridades mantienen los operativos para asistir a las miles de personas impactadas por el desastre.

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