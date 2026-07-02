Aumenta a 2.595 la cifra de muerto tras doble terremoto en Venezuela: número de heridos asciende a 12.400 personas

La cifra de víctimas fatales por los dos terremotos que afectaron al norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 2.595, mientras que el número de personas heridas llegó a 12.400, según informaron este jueves las autoridades.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó el nuevo balance oficial sobre la emergencia provocada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que han dejado una de las peores catástrofes naturales registradas recientemente en el país.

Las labores de búsqueda, rescate y atención a los damnificados continúan en las zonas afectadas, mientras las autoridades mantienen los operativos para asistir a las miles de personas impactadas por el desastre.