Festival Ruidosa anuncia nueva versión en Parque O’Higgins: conoce el line up y cómo y cuándo comprar entradas

Este jueves por la tarde se dio a conocer el line up oficial del Ruidosa Fest 2026, el festival presentado por la cantante chilena Francisca Valenzuela que busca celebrar a las mujeres en la música hispanohablante y latinoamericana.

La edición 2026 será la quinta versión del evento en Chile y la segunda que se realizará en el Parque O’Higgins.

Durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, el festival ofrecerá 22 conciertos, dos shows de stand up, seis paneles de conversación, además de una feria de emprendimientos y organizaciones sociales.

¿Cuál es el line up del Ruidosa Fest 2026?

El Ruidosa Fest contará con la presencia de artistas como Tokischa, Pabllo Vittar, Ana Tijoux, Cancamusa, Denisse Malebrán, Karla Melo, Dúo Pajaritos, Camila Moreno y Axé Ladies, entre otras.

Además, Asskha Sumathra y Alison Mandel presentarán sus espectáculos de stand up en los escenarios del festival.

¿Cómo y cuándo comprar entradas para el Ruidosa Fest 2026?

Las entradas para el Ruidosa Fest estarán disponibles a partir del lunes 6 de julio, desde las 10:00 horas (Chile), a través del sistema Punto Ticket.

La preventa, que estará habilitada exclusivamente para personas preregistradas y quienes compraron entradas para la edición 2025 del festival, tendrá un valor de $44.850.

La venta general, en tanto, tendrá un valor de $90.850.