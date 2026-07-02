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Partidos del fútbol chileno hoy 2 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este jueves contempla dos duelos de la Copa Chile.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 2 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

Partidos del fútbol chileno hoy 2 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Hoy, jueves 2 de julio, el fútbol chileno continúa con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán cierre a la segunda fecha de la Copa Chile 2026.

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Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 2 de julio comenzará a las 18:00 horas, en Talcahuano, donde Huachipato recibirá a Deportes Concepción. Fernando Vejar será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego del día se disputará desde las 20:30 horas, en el estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins desafiará a Colo Colo, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

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