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Ataque masivo ruso contra Kiev deja al menos 13 muertos y decenas de heridos

Rusia lanzó una ofensiva con drones y misiles contra la capital de Ucrania durante la madrugada.

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Un ataque masivo ruso con drones y misiles golpeó durante la madrugada de este miércoles a Kiev, capital de Ucrania, dejando al menos 13 personas fallecidas y más de treinta heridas, según el balance provisional informado por el Servicio de Emergencias ucraniano.

La ofensiva incluyó varias rondas de explosiones, tanto por impactos directos como por interceptaciones de las defensas aéreas ucranianas.

El estruendo se sintió en distintos puntos de la ciudad durante las primeras horas del día, en una de las jornadas más violentas registradas recientemente contra la capital.

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Daños en edificios residenciales y alerta de Zelenski

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó a través de Telegram daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la ciudad. Además, elevó a 70 el número de personas hospitalizadas tras el ataque.

La ofensiva se produjo luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtiera que “Rusia preparaba un ataque masivo” y llamara a la población a “no ignorar las alarmas antiaéreas”, pidiendo bajar a los refugios cada vez que sonaran las sirenas.

En los días previos, Rusia había reducido de forma inusual el número de drones y misiles lanzados contra Ucrania, lo que generó sospechas entre observadores sobre una posible acumulación de armamento para una ofensiva de mayor escala.

El balance aún es provisional y las autoridades ucranianas continúan evaluando daños, removiendo escombros y asistiendo a las víctimas. La situación mantiene en alerta a Kiev ante la posibilidad de nuevos ataques durante las próximas horas.

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